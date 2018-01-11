В Україну може зайти ще один газовий трейдер

TrailStone Вже подав заявку на отримання ліцензії щодо поставок газу в Україну

ТОВ “Трейлстоун Енерджі” (Київ) подало заявку на отримання ліцензії на постачання природного газу в Україну, повідомляє Фінанси.ua.

Рішення про видачу ліцензії українській “дочці” британського трейдера TrailStone буде розглянуто на засіданні Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 16 січня 2018 року.

Як повідомлялося, НКРЕКП видала вже понад 350 ліцензій на постачання газу в Україну. Зокрема, ліцензії отримали великі світові компанії і трейдери в особі Trafigura, Engie, MET, DufEnergy.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, переробці та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.