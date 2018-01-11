США затвердили антидемпінгові мита на катанку з України

Антидемпінгові мита для більшості українських виробників будуть на рівні 34,98%

Міністерство торгівлі США визначило остаточні антидемпінгові мита під час імпорту катанки із вуглецевої і легованої сталі походженням з України стосовно «Арселорміттал Кривий Ріг» і Єнакіївського металургійного заводу в розмірі 44,03%, стосовно інших українських виробників - 34,98%, йдеться в повідомленні відомства, передає УНІАН.

Відзначається, що остаточні рішення повинні бути прийняті не пізніше 22 лютого 2018 року Комісією з міжнародної торгівлі США.

Згідно з документом, у 2016 році експорт даної продукції з України в США в грошовому вираженні становив 55,02 млн дол.