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Точка зору бізнесу

Четверг, 11 января 2018 10:47

Саудівська Аравія ввела поправки щодо допуску іноземних інвесторів до ринку акцій

Саудівська Аравія ввела поправки щодо допуску іноземних інвесторів до ринку акцій

Саудівська Аравія вирішила підвищити привабливість ринку акцій для іноземних інвесторів

За інформацією Фінанси.ua, влада Саудівської Аравії внесла поправки в правила допуску кваліфікованих іноземних інвесторів (QFI) до участі в операціях на ринку акцій з метою підвищити привабливість вкладень на Саудівській фондовій біржі (Tadawul).

Прямий доступ до ринку акцій отримають іноземні інвестори з обсягом активів під управлінням не менше ніж 1,875 млрд ріялів ($500 млн), говориться в повідомленні Управління ринків капіталу (Capital Markets Authority, CMA) Саудівської Аравії. Навесні минулого року ця сума була в 10 разів більша, і передбачалося, що CMA згодом може знизити її до 11,25 млрд ріялів.

Іноземний капітал повинен становити не більше ніж 49% ринкової вартості зареєстрованої на біржі компанії, причому один кваліфікований іноземний інвестор не може володіти більш ніж 10% акцій в обігу (раніше – максимум 5%).

Нові правила набудуть чинності з 1 квітня.

Tadawul є найбільшою біржею арабського світу. Влада Саудівської Аравії розраховує, що до 2022 року сукупна капіталізація зареєстрованих на ній компаній перевищить $1 трлн.

За підсумками 2017 року основний фондовий індекс Саудівської Аравії Tadawul All Share Index (TASI) зріс на 0,2%. Сукупна капіталізація біржі склала $450 млрд.

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