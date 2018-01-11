Саудівська Аравія ввела поправки щодо допуску іноземних інвесторів до ринку акцій

За інформацією Фінанси.ua, влада Саудівської Аравії внесла поправки в правила допуску кваліфікованих іноземних інвесторів (QFI) до участі в операціях на ринку акцій з метою підвищити привабливість вкладень на Саудівській фондовій біржі (Tadawul).

Прямий доступ до ринку акцій отримають іноземні інвестори з обсягом активів під управлінням не менше ніж 1,875 млрд ріялів ($500 млн), говориться в повідомленні Управління ринків капіталу (Capital Markets Authority, CMA) Саудівської Аравії. Навесні минулого року ця сума була в 10 разів більша, і передбачалося, що CMA згодом може знизити її до 11,25 млрд ріялів.

Іноземний капітал повинен становити не більше ніж 49% ринкової вартості зареєстрованої на біржі компанії, причому один кваліфікований іноземний інвестор не може володіти більш ніж 10% акцій в обігу (раніше – максимум 5%).

Нові правила набудуть чинності з 1 квітня.

Tadawul є найбільшою біржею арабського світу. Влада Саудівської Аравії розраховує, що до 2022 року сукупна капіталізація зареєстрованих на ній компаній перевищить $1 трлн.

За підсумками 2017 року основний фондовий індекс Саудівської Аравії Tadawul All Share Index (TASI) зріс на 0,2%. Сукупна капіталізація біржі склала $450 млрд.