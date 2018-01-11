Зафіксовано корекційне зниження цін на нафту

Нафта зазнала незначне зменшення в ціні — Brent знизився до 69,09 долара за барель, WTI — до 63,48 долара за барель

Світові ціни на нафту в четвер вранці корекційно опускаються після ралі раніше на цьому тижні, свідчать дані торгів, передає Фінанси.ua.

Станом на 7.12 вартість березневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,16%, до 69,09 долара за барель, ціна лютневих ф’ючерсів на нафту марки WTIопускалася на 0,14%, до 63,48 долара за барель.

Корекційне зниження нафтових цін настало після ралі на новинах зі США. Так, в середу міністерство енергетики країни повідомило, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 5 січня, знизилися на 4,9 мільйона барелів, або на 1,2%, до 419,5 мільйона барелів. Прогноз припускав зменшення тільки на 0,9%, або на 3,89 мільйона барелів.

Інвестори звернули увагу і на зниження видобутку за минулий тиждень, показник опустився на 2,9%, або на 290 тисяч барелів на добу, до 9,492 мільйона барелів на добу. Зменшилися і запаси на найбільшому в країні терміналі в Кушинга (Cushing) — на 2,4 мільйона барелів, склавши 46,6 мільйона барелів. При цьому запаси бензину і дистилятів виросли.