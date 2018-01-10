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Среда, 10 января 2018 17:18

Сумихімпром оцінено у 248,85 мільйона гривень — ФДМУ

Сумихімпром оцінено у 248,85 мільйона гривень — ФДМУ

Фонд держмайна виставить 99,99% акцій ПАТ "Сумихімпром", приватизація прогнозується у 2018 році

Фонд державного майна оцінив вартість ПАТ "Сумихімпром" у 248,85 мільйона гривень. На продаж виставлятиметься 99,99% акцій. Про це повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ

"Зараз фонд напрацьовує умови приватизації пакета акцій, і сподіваюся, що в цьому році підприємство знайде ефективного власника", — зазначив керівник ФДМУ. 

Раніше у Фонді держмайна підготували перелік з понад 100 великих підприємств (групи В,Г,Є), які підлягають приватизації у 2018 році. Це енергетичні компанії, "Сумихімпром", Львівський завод "Автонавантажувач", "Оснастка", Криворізька теплоцентраль, Львівська вугільна компанія, Запорізький титано-магнієвий комбінат та інші.

Фонд держмайна також оприлюднив перелік об’єктів щодо яких у 2018 році має розпочатися підготовка до приватизації. Це близько 200 підприємств з різних галузей: транспортні, хімічні, машинобудівні, сільськогосподарські, вугільні та інші.

Зокрема, ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", Державні підприємства "Львівський державний ювелірний завод" та Вінницький завод "Кристал", ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", ПрАТ "Президент-Готель", Державне підприємство "Акваресурси", Державне підприємство "Новопокровський комбінат хлібопродуктів".

Однак  у фонді наголосили, що значна кількість визначених підприємств, по яких має розпочатися підготовча робота у 2018 році, на сьогодні перебувають в управлінні міністерств та відомств, а також включені до закону, який забороняє приватизацію.­

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