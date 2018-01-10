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Среда, 10 января 2018 16:46

В Україні готують до запуску першу сонячну електростанцію в Чорнобилі

В Україні готують до запуску першу сонячну електростанцію в Чорнобилі

Електростанція потужністю в 1 мегават має запрацювати протягом декількох тижнів 

Україна готується запустити свою першу сонячну електростанцію на території Чорнобильської АЕС. Про це пише AFP, повідомляє Фінанси.ua.

Нова електростанція потужністю 1 мегават знаходиться лише в ста метрах від нового “саркофага” — гігантського металевого купола.

“Ця сонячна електростанція може задовольнити потреби селища середнього розміру або близько 2000 квартир”, — сказав в інтерв’ю голова українсько-німецької компанії Solar Chernobyl Євген Варягін.

За його словами, сонячна установка повинна запрацювати протягом декількох тижнів.

Компанія витратила мільйон євро на встановлення 3800 фотоелектричних панелей, розміщених на площі 1,6 гектара, і сподівається, що інвестиції окупляться протягом семи років.

“Кількість сонячного світла тут така сама, як і на півдні Німеччини”, — говорить Варягін.

Україна, яка припинила закупівлі природного газу у Росії, прагне використовувати потенціал Чорнобильської зони відчуження, яка оточує атомну електростанцію і непридатна до сільського господарства.

Встановлення величезного купола над руїнами пошкодженого реактора трохи більше року тому дозволило реалізувати проект сонячної електростанції.

В результаті радіація поблизу заводу впала до 10% від попередніх рівнів, згідно з офіційними даними.

Проте запобіжні заходи як і раніше необхідні: сонячні панелі закріплені на бетонних блоках, а не розміщені на землі.

Грунт залишається забрудненим, пояснює Варягін.

“Ми не можемо бурити або копати тут через суворі правила безпеки”, — говорить він.

У минулому році консорціум завершив будівництво сонячної електростанції потужністю 4,2 мегавата в радіаційній зоні у сусідній Білорусі, недалеко від Чорнобиля.

Влада України запропонувала інвесторам майже 2500 гектарів (25 квадратних кілометрів) для потенційного будівництва сонячних електростанцій в Чорнобилі.

“Київ отримав близько 60 пропозицій від іноземних компаній, в тому числі американських, китайських, датських і французьких, які розглядають можливість участі в майбутніх сонячних розробках в цьому районі”, — повідомляє прес-секретар Державного агентства з управління зоною відчуження Олена Ковальчук.

Інвесторів приваблює “зелений тариф”, який “перевищує в середньому на 50 відсотків європейські тарифи”, — сказав Олександр Харченко, виконавчий директор Дослідницького центру енергетичної промисловості.

Він додає, що дешева земля і близькість енергетичних мереж роблять Чорнобиль особливо привабливим, хоча західні інвестори не поспішають — існують проблеми з безпекою, а також бюрократія і корупція.

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