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Точка зору бізнесу

Среда, 10 января 2018 16:18

За 2017 рік Україна отримала понад 700 млн куб. м газу від PGNiG

За 2017 рік Україна отримала понад 700 млн куб. м газу від PGNiG

Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) порівняно з 2016 роком — до 14 млрд 50,1 млн куб. м

Польська нафтогазова компанія PGNiG в 2017 році поставила в Україну понад 700 млн куб. м, що вдвічі більше порівняно з 2016 роком. інформує Інтерфакс-Україна.

Відповідно до прес-релізу, в період з серпня 2016 до грудня 2017 року на український ринок компанією поставлено понад 1 млрд куб. м газу.

За словами віце-президента PGNiG Мачея Войняка, такий результат досягнутий завдяки гнучкій ціновій політиці і надійності польської компанії як постачальника. "Портфель газу в нашій пропозиції добре диверсифікований: він походить від нашого внутрішнього виробництва в Польщі і різних напрямків імпорту", — сказав він.

М.Возняк уточнив, що за підсумками січня-вересня 2017 року 12% імпорту газу компанією становили поставки через СПГ-термінал в Свіноуйсьце в основному з Катару, Норвегії та США. При цьому PGNiG має намір відмовитися від імпорту газу з РФ після 2022 року, коли закінчується термін дії довгострокового контракту з "Газпромом".

Він додав, що компанія готова збільшити експорт газу в Україну, але для цього необхідно розширити пропускну здатність для транспортування газу між країнами. PGNiG також готовий використовувати наявні транскордонні потужності для початку віртуальних реверсних поставок газу в Україну, але цей варіант блокується російським "Газпромом", який відмовляється надавати шипер-коди ("Нафтогаз" вимагає розблокування в Стокгольмському арбітражі — ІФ).

Як повідомлялося, Україна в 2017 році збільшила імпорт природного газу на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) порівняно з 2016 роком — до 14 млрд 50,1 млн куб. м. Зокрема з боку Словаччини в 2017 р. надійшло 9 млрд 910,1 млн куб. м газу, Угорщини — 2 млрд 834,7 млн куб. м, Польщі — 1 млрд 305,3 млн куб. м.

При цьому Україна вже понад 2 роки (з 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом з ПАТ "Газпром", закуповуючи ресурс на своєму західному кордоні.

PGNiG — найбільша нафтогазова компанія Польщі, що займається розробкою газових і нафтових родовищ, видобутком, зберіганням і транспортуванням енергоносіїв, а також будівництвом і розвитком нафтогазової транспортної мережі, експортом та імпортом газу.

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