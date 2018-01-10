Гройсман: на підтримку аграріїв буде виділено 6 млрд гривень

В минулому році агросектор сформував 17-18% ВВП, тому для підтримки та технологічного розвитку агросектору виділять 6 млрд гривень

Уряд обіцяє підтримку аграрного сектора в цьому році, оскільки він формує близько 18% ВВП. Про це заявив в середу, 10 січня, глава уряду Володимир Гройсман на зустрічі з молодими підприємцями, повідомляє Корреспондент.net з посиланням на УНІАН.

"Якщо ми говоримо про аграрний сектор, то він формує 17-18% ВВП", — сказав прем'єр.

У зв'язку з цим Гройсман обіцяє держпідтримку аграріям.

"Підтримка аграрного сектора в 2018 році буде безпрецедентною і складе 6 мільярдів гривень, що відкриє можливості для його технологічного розвитку на основі вітчизняних технологій", — додав глава уряду.