Мінекономіки розповіли про зростання експорту в 2017 році

У міністерстві повідомили, що з січня-жовтня 2017 року експорт до Канади зріс на 61,5%

За 10 місяців 2017 року експорт товарів до Канади збільшився на 61,5%. На 25,9% зріс український експорт товарів і послуг до ЄС. Про це повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, передає УНН.

“За 10 місяців 2017 року експорт товарів до Канади склав 36,9 млн доларів і збільшився на 61,5% або на 14 млн доларів. На 25,9% зріс український експорт товарів і послуг до ЄС, і склав 14,4 млрд доларів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, таких результатів вдалося досягти завдяки тому, що у 2017 році почала діяти Угода про вільну торгівлю з Канадою, яка відкрила безмитний доступ для українських експортерів до 98% ринків товарів. Українські виробники почали одразу активно використовувати нові можливості. Український експорт до Канади поповнився 154 новими товарними позиціями, багато із яких — продукція з високою доданою вартістю.

Крім того, минулого року український бізнес отримав додаткові торговельні преференції від ЄС. Зокрема, додаткові нульові квоти для українського меду, кукурудзи, зернових, оброблених томатів. Також відбулась повна лібералізація імпорту з України взуття, мідних та алюмінієвих виробів, електронної апаратури для відтворення зображення.

“При цьому вже найближчим часом ми готові вести діалог з європейськими партнерами для отримання додаткових преференцій для українських виробників”, — підкреслили у Мінекономрозвитку.

Минулого року Україна приєдналася також до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

“Застосування документу спростить доступ українських товарів на ринки ЄС та ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Балканських країн, Єгипту, Ізраїлю та інших. Усього 42 країни та території. Інструмент повноцінно запрацює вже з цього року”, — пояснили у міністерстві.

Мінекономрозвитку веде переговори про підписання Угоди про вільну торгівлю з Туреччиною та аналогічної — з Ізраїлем.

У 2017 році Україні вдалось перезавантажити економічні відносини з Китаєм. Під час візиту віце-прем’єра Державної ради КНР Ма Кая до України у грудні, він повідомив, що Китай готовий вкласти $7 млрд в проекти з Україною.

Пріоритетними завданнями міністерства на поточний рік є створення та запуск системи підтримки українських експортерів, а також Експортно-кредитного агентства.