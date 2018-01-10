За тиждень Нацбанк придбав на міжбанку 40 млн доларів

НБУ ще в жовтні 2016 року затвердив порядок проведення нової форми валютних інтервенцій відповідно до затвердженої стратегії валютних інтервенції НБУ на 2016-2020 роки

Регулятор проводить інтервенції у формі запиту найкращого курсу. Національний банк України в перший тиждень 2018 року купив на міжбанківському валютному ринку $40 млн шляхом інтервенцій у формі запиту найкращого курсу. Про це повідомляється на сайті регулятора, передає Корреспондент.net.

Також наголошується, що в останній тиждень 2017 року НБУ купив на міжбанку шляхом інтервенцій у формі запиту найкращого курсу $3 млн, продав — $25 млн.

Нагадаємо, НБУ в жовтні 2016 року затвердив порядок проведення нової форми валютних інтервенцій — запит найкращого курсу, відповідно до затвердженої стратегії валютних інтервенції НБУ на 2016-2020 роки.

Для проведення такого виду інтервенції НБУ робить запит у банків ціни на купівлю-продаж іноземної валюти через торгово-інформаційні системи (ТІС). Після отримання пропозицій банків НБУ укладає угоду з банком, який запропонував найкращу ціну.