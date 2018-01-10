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Точка зору бізнесу

Среда, 10 января 2018 14:25

Міненерго прогнозує збільшення експорту електроенергії в 2018 році на 18%

Міненерго прогнозує збільшення експорту електроенергії в 2018 році на 18%

Максим Білявський повідомив про плани збільшити експорт електроенергії до 5855 млн кВт на годину

За інформацією Фінанси.ua, Україна планує збільшити експорт електроенергії в 2018 році на 18% — до 5855 млн кВт/год. Про це повідомив у коментарі радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

“Україна в 2018 році планує збільшити виробництво електроенергії на 3,2% до рівня 159 307 млн ​​кВт/год. Нарощування генерації дозволить збільшити експорт електроенергії на 18% до 5855 млн кВт/год”, — сказав він.

За словами М.Білявського, такі очікування закладені в прогнозний баланс роботи об’єднаної енергетичної системи України на 2018 рік.

Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року Україна наростила експорт електроенергії на 34,4% в порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

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