У Wizz Air повідомили про зміну терміну початків польотів зі Львова

Лоукостер розпочне польоти зі Львова до Дортмунда на два місяці раніше оголошених планів

Лоукостер Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда з 26 березня. Це на два місяці раніше від початку оголошеного терміну, повідомляє Корреспондент з посиланням на Аvianews.

Як повідомляється, продаж квитків уже відкрито. Частота рейсів при цьому залишиться на колишньому рівні - вони виконуватимуться двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Спочатку Wizz Air планував розпочати польоти зі Львова до Дортмунда з 21 травня. Це вже третя за рахунком зміна планів Wizz Air щодо збільшення присутності на українському ринку за останні кілька тижнів. У грудні 2017 року лоукостер переніс з вересня на травень запуск рейсів Львів-Лондон, а також відстрочив на два місяці початок польотів з Києва до Ліссабона, Таллінна і збільшення частоти за раніше відкритими маршрутами.

Пізніше у Wizz Air зміну планів щодо київських напрямків пояснили перенесенням терміну надходження третього літака на базу в Жуляни через комерційно обґрунтовані причини.

Згідно з оприлюдненими планами, у 2018 році Wizz Air відкриє рейси з Києва до Таллінна і Ліссабона, зі Львова до Лондона, Дортмунда, Катовіце і Гданська, а також відновить польоти з Харкова, розпочавши польоти в Дортмунд і Катовіце.