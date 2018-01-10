Доходи місцевих бюджетів за 2017 рік виросли на 31%

Так від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів надійшло близько 31,1 млрд гривень

У 2017 році надходження до місцевих бюджетів зросли на 31% або 45,3 млрд гривень. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр — Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем’єра.

“У 2017-му приріст надходжень місцевих бюджетів до 2016-го склав 31%, або 45,3 млрд гривень. Не досягли рівня минулого року лише 9 місцевих бюджетів”, — зазначив він.

Міністр переконаний, що це говорить про дієвість реформи децентралізації, зокрема, її секторального спрямування.

За словами Зубка, до загального фонду місцевих бюджетів у 2017-му надійшло 192 млрд грн, або 107% призначень, затверджених відповідними радами. З-посеред 998 місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з держбюджетом, не забезпечили виконання планових показників лише 40.

“21 область забезпечила темпи приросту надходжень вище середнього по Україні. Найвищі темпи — Тернопільська, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька, Волинська, Закарпатська, Херсонська, Кіровоградська”, — звернув увагу Зубко.

Він уточнив, що бюджетні надходження від плати за землю зросли на 13% (3 млрд грн). У 22 регіонах з 25-ти темпи росту за цим критерієм — вище середнього по Україні. Найвищі — у Житомирській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Також збільшилися на 39,3% (31,1 млрд грн) надходження до місцевих бюджетів від податку на доходи фізичних осіб.

“У 18 регіонах з 25-ти темпи росту за цим показником — вище середнього в Україні. Найвищі темпи — у Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Херсонській, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській та Кіровоградській областях”, — зауважив він.