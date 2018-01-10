Світовий банк прогнозує ріст ВВП України на 3,5%

Поки українські експерти пояснюють, чого очікувати українській економіці в 2018 році, Світовий банк прогнозує стійке зростання ВВП України — до 2% за підсумками 2017 року зі збільшенням цього показника до 4% протягом наступних трьох років. Про це йдеться в доповіді Світового банку “Перспективи світової економіки”.

Так, в 2018-му і 2019 роках прогнозується зростання української економіки на рівні 3,5% і 4% відповідно. Прогноз на 2020 рік становить 4%. При цьому, оцінки по Україні не змінилися в порівнянні з попереднім оглядом Світового банку, що вийшов у червні 2017 року — за винятком додавання прогнозу на 2020 рік.

Зазначається, що загалом по регіону Європи та Центральної Азії темпи економічного зростання “перевищили очікування” і досягли в 2017 році 3,7%, тоді як в попередньому році вони становили лише 1,7%.

“Ці успіхи були досягнуті після трьох років вкрай повільного зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 році”, — йдеться в документі.

Замість цього, йдеться далі, “геополітична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії або загострення її відносин з Європейським Союзом можуть стримати міжнародних інвесторів і негативно позначитися на темпах економічного зростання в регіоні”.