За 2017 рік інфляція в Україні прискорилася до 13,7%

З початку минулого року Нацбанк прогнозував уповільнення зростання споживчих цін до 8-8,1%, проте впродовж року погіршував свої прогнози

Зростання споживчих цін в Україні в 2017 році прискорилося до 13,7% порівняно з 12,4% в 2016 році, що, проте істотно нижче від показників минулих років : 2015 рік — 43,3%, 2014 рік — 24,9%, повідомила Державна служба статистики України у вівторок, інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з її даними, за грудень минулого року інфляція становила 1% проти 0,9% за листопад і 1,2% — за жовтень.

Держстат уточнює, що середньорічна інфляція в 2017 році (січень-грудень до січня-грудня попереднього року) виросла до 14,4% з 13,9% попереднього року.

На споживчому ринку в грудні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 1,5%. Найбільше(на 7,1% і 6,8%) подорожчали овочі і яйця. На 4,0-1,6% підвищилися ціни на молоко і молокопродукти, олію, сало, фрукти, хліб, яловичину, макаронні вироби. В той же час на 5,4-0,5% подешевшали гречана крупа, цукор, м'ясо птиці, риба і продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби підвищилися на 0,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% сталося головним чином за рахунок підвищення вартості змісту й ремонту житла на 1,1%, тарифів на опалення на 0,9%. Водночас сталося зниження тарифів на водопостачання і каналізацію на 1,2%, гарячу воду — на 0,1%.

Підвищення цін на транспорт загалом на 1,8% переважно зумовлене подорожчанням палива та олій на 2,5%, а також подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 1,5%.

Як повідомлялося, в 2017 році уряд і Нацбанк України спочатку прогнозували уповільнення зростання споживчих цін до 8-8,1%, проте впродовж року погіршували свої прогнози. Зокрема, уряд наприкінці травня погіршив прогноз інфляції з 8% до 11,2%, а Нацбанк наприкінці жовтня — з 9,1% до 12,2%, а на 2018 рік — до 7,3% з 6,0%.

Кабінет Міністрів під час розробки проекту держбюджету-2018 також погіршив прогноз інфляції на 2018 рік з 7% до 9%.