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Среда, 10 января 2018 10:26

Ціни на нафту продовжують свій ріст

Ціни на нафту продовжують свій ріст

Нафта оновила цінові максимуми з 2014 року — Brent піднялася до 69,15 долара за барель, WTI до 63,46 долара

Як передає УНІАН, ціни на нафту оновили максимуми з 2014 року на ранкових торгах у середу за рахунок діючого обмеження видобутку сировини ОПЕК+ і стійкого попиту. 

Ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,48 відсотка до $69,15 за барель. Ф'ючерсні контракти на нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $63,46 за барель, що на 0,79 відсотка вище за попереднє закриття, пише Рейтер. 

"Продовження пакту ОПЕК+... укупі зі скороченням запасів штовхають ціни вгору", — сказав Вільям О'Лафлін з Rivkin Securities. 

Як показали дані Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США зменшилися на 11,2 мільйона барелів до 416,6 мільйони за тиждень до 5 січня, тоді як аналітики передбачали зниження на 3,9 мільйона барелів. 

Офіційна статистика від Міненерго США вийде пізніше ввечері. 

Серед факторів тиску аналітики називають зростання нафтовидобутку в США, який у січні, як очікується, подолає позначку в 10 мільйонів барелів на добу, що недалеко від рівнів найбільших виробників сировини в світі — Росії та Саудівської Аравії. 

"Крім того, не може не турбувати (низька) маржа переробки, особливо це стосується Азії... Зниження маржі може послабити попит на нафту серед азіатських НПЗ в найближчій перспективі, що негативно позначиться на світових цінах", — сказав Сукріт Віджаякар з Trifecta. 

 

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