Експорт продуктів до країн ЄС збільшився на 38,2%

За січень-листопад 2017 року Зовнішньоторговельний обіг між Україною та ЄС збільшився на 31,1% в порівнянні з минулим роком

За 11 місяців 2017 року експорт аграрної та харчової продукції з України до ЄС перевищив 5,2 млрд дол., що на 38,2% більше, порівняно із відповідним періодом 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

"Зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС, за підсумками січня-листопада 2017 року, збільшився на 31,1% або на 1,715 млрд дол, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, та склав 7,2 млрд дол. При цьому, експорт аграрної та харчової продукції з України до країн ЄС зріс порівняно з 2016 роком на 38,2% або на 1,4 млрд дол. та становив 5,2 млрд дол.”, — йдеться у повідомленні.

При цьому за весь 2016 рік український аграрний експорт до країн ЄС склав 4,2 млрд дол.

Найбільшими товарними групами, які Україна експортувала до ЄС,протягом січня-листопада 2017 року, стали:

— зернові (1,4 млрд дол.);

— олія (1,3 млрд дол.);

— насіння олійних культур (0,9 млрд дол.).

Крім того, значно збільшився експорт такої продукції як:

— екстракти солодових, продуктів з борошна, та круп (на 31,7 млн дол.);

— хлібобулочних, кондитерських виробів (на 15,4 млн дол.);

— масла вершкового (на 12,4 млн дол.);

— казеїну (на 11,9 млн дол.);

— шоколаду та інших продуктів з вмістом какао (на 7,9 млн дол.).

До ТОП-5 країн-покупців української аграрної продукції в ЄС за вказаний період увійшли:

— Нідерланди з часткою 18,4%;

— Іспанія — 14,4%;

— Польща — 13,3%;

— Італія — 11,8%;

— Німеччина — 10,3%.