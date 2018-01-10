Експорт продуктів до країн ЄС збільшився на 38,2%

За 11 місяців 2017 року експорт аграрної та харчової продукції з України до ЄС перевищив 5,2 млрд дол., що на 38,2% більше, порівняно із відповідним періодом 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
"Зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС, за підсумками січня-листопада 2017 року, збільшився на 31,1% або на 1,715 млрд дол, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, та склав 7,2 млрд дол. При цьому, експорт аграрної та харчової продукції з України до країн ЄС зріс порівняно з 2016 роком на 38,2% або на 1,4 млрд дол. та становив 5,2 млрд дол.”, — йдеться у повідомленні.
При цьому за весь 2016 рік український аграрний експорт до країн ЄС склав 4,2 млрд дол.
Найбільшими товарними групами, які Україна експортувала до ЄС,протягом січня-листопада 2017 року, стали:
— зернові (1,4 млрд дол.);
— олія (1,3 млрд дол.);
— насіння олійних культур (0,9 млрд дол.).
Крім того, значно збільшився експорт такої продукції як:
— екстракти солодових, продуктів з борошна, та круп (на 31,7 млн дол.);
— хлібобулочних, кондитерських виробів (на 15,4 млн дол.);
— масла вершкового (на 12,4 млн дол.);
— казеїну (на 11,9 млн дол.);
— шоколаду та інших продуктів з вмістом какао (на 7,9 млн дол.).
До ТОП-5 країн-покупців української аграрної продукції в ЄС за вказаний період увійшли:
— Нідерланди з часткою 18,4%;
— Іспанія — 14,4%;
— Польща — 13,3%;
— Італія — 11,8%;
— Німеччина — 10,3%.