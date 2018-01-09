Одеса прийняла черговий балкер з вугіллям із ПАР

Судно Panamax QI XIANG, що має 73 тисячі тонн енергетичного вугілля для ДТЕК розвантажується у порту "Южний"

У порту “Южний” проходить розвантаження 73 тонн вугілля із ПАР. Про це повідомили у прес-службі ДП МТП “Южний”, передає УНН.

“6 січня до причалу № 8 ДП “Морський торговельний порт „Южний“ пришвартувалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73 тисячі тонн енергетичного вугілля із ПАР для ДТЕК. Станом на 9 січня залишилось розвантажити менше 20 тисяч тонн вантажу. Завершити розвантаження плануємо за півтори доби. Наступне судно з вугіллям очікуємо за тиждень”, — сказав в.о. директора ДП “МТП “Южний” В.Жуковський.

Panamax QI XIANG це вже восьмий балкер з ПАР для ДТЕК, який приймає державне підприємство.