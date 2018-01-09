Ціни на нафту зростають

Нафта продовжує дорожчати у вівторок після підйому напередодні на очікуваннях ослаблення темпів зростання видобутку в США, інформує Інтерфакс-Україна

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:15 піднялася на $ 0,41 (0,6%) — до $ 68,19 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти подорожчали на $ 0,16 (0,24%) — до $ 67,78 за барель.

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на $ 0,47 (0,76%) — до $ 62,20 за барель. У понеділок контракти подорожчали на $ 0,29 (0,47%) — до $ 61,73 за барель.

За підсумками минулого тижня нафта Brent подорожчала на 1,1%, WTI — на 1,7%.

Дані Baker Hughes, оприлюднені в минулу п'ятницю, вказали на несподіване скорочення числа діючих нафтовидобувних установок в США за минулий тиждень на п'ять одиниць — до 742 установок.

Зменшення числа діючих установок говорить про потенційне зниження видобутку нафти, що підтримує ринок, пише MarketWatch.

Незважаючи на "дух невразливості" в сфері сланцевої нафти в США, цей сектор стикається з низкою проблем, які можуть привести до скорочення видобутку, відзначає аналітик PVM Oil Associates Стівен Бреннок.

"Акціонери компаній сфери сланцевої нафти втомилися від моделі негативного грошового потоку, яка вже стала нормою в галузі, — говорить експерт. — Таким чином, цим компаніям необхідно шукати баланс між нарощуванням видобутку і збільшенням доходів акціонерів, причому воно може означати обмеження планів капіталовкладень".

Тим часом спекулятивні гравці роблять ставку на подальше зростання цін на нафту. Чисті довгі позиції на нафту Brent на минулому тижні збільшилися до рекордного рівня, свідчать дані Commerzbank.

"Це підвищує ймовірність корекції на нафтовому ринку, яка відбудеться, коли фактори, на які зараз орієнтуються трейдери, ослабнуть або зійдуть нанівець", — відзначають аналітики Commerzbank.