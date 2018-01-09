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Точка зору бізнесу

Вторник, 09 января 2018 09:21

За 2017 рік експорт українського шоколаду склав понад 151 млн доларів

За 2017 рік експорт українського шоколаду склав понад 151 млн доларів

Також за минулий рік Україна імпортувала шоколадні вироби на суму більше 92 млн доларів

За підсумками 2017 року Україна експортувала шоколаду на 151 млн 981 тис. дол. США. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України, передає УНН.

Так, протягом звітного періоду Україні експортувала до Казахстану шоколаду на 22,6 млн дол., до Білорусі — на 14,7 млн дол., до Грузії — на 10,7 млн дол, до інших країн — на 103,8 млн дол.

У той же час за звітний період Україна імпортувала шоколаду на 92 млн 269 тис. дол. США.

Так, протягом 2017 року Україна імпортувала шоколад із Польщі — на 32,1 млн дол., із Німеччини — на 16,02 млн дол., із Нідерландів — на 14,8 млн дол, із інших країн — на 29,2 млн дол.

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