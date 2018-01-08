РФ погрожує виходом із СОТ

Росія може вийти зі Світової організації торгівлі (СОТ) у разі задоволення позову Євросоюзу про стягнення з РФ 1,39 мільярда євро на рік через обмеження імпорту свинини. Про це заявив у неділю перший заступник голови економічного комітету Ради федерації Сергій Калашников, повідомляє Укрінформ з посиланням на РІА Новости.

"У разі задоволення позову Євросоюзу ми, напевно, повинні будемо обмежити свою участь у Світовій організації торгівлі, можливо і повністю", — зазначив Калашников.

На його думку, запровадження ЄС санкцій проти Росії й ембарго у відповідь на постачання продовольства з Євросоюзу абсолютно "поза логікою законодавства, пов'язаного з СОТ".

"Санкції взагалі не узгоджуються з правилами Світової організації торгівлі", — сказав Калашников.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз вимагає стягнення з Росії по 1,4 млрд євро на рік через обмеження нею імпорту свинини. Світова організації торгівлі вже надіслала вимогу Брюсселю до арбітражного суду.