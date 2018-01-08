НКРЕКП планує погасити борги перед "ДТЕК" майже на 1,5 млрд гривень

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, на засіданні 9 січня ухвалить рішення про розподіл 2 мільярдів гривень між енергогенеруючими компаніями теплоелектростанцій, передає Ukr.Media. Про це повідомляється на сайті НКРЕКП, пишуть "Наші гроші".

Чверть суми розподілять між ПАТ "Центренерго" (294,40 млн грн.) і ПАТ "Донбасенерго" (225,79 млн грн.). Більшу частину — 1,48 млрд гривень — отримають компанії Ріната Ахметова ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (374,91 млн. грн.), ПАТ "ДТЕК Західенерго" (744,63 млн грн.), ТОВ "ДТЕК Східенерго" (360,26 млн грн.).

Кошти призначені для погашення заборгованості, що утворилася до 1 вересня 2017 року перед ТЕС, з подальшим направленням грошей виключно на оплату за договорами на поставку вугілля. Для виконання цього рішення ДП "Енергоринок" в листопаді вже взяв кредит 2,00 млрд гривень в "Ощадбанку".

Для запуску цієї схеми НКРЕКП повинна прийняти рішення "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" та "Про внесення змін до кошторису ДП "Енергоринок" на 2018 рік".

Вони необхідні, щоб уникнути виконання закону україни "Про електроенергетику", яким визначено алгоритм розподілу коштів Енергоринку" для погашення боргів перед виробниками е/е "У спрощеному вигляді алгоритм виглядає так.

Всі гроші "Енергоринку" на погашення боргів повинні розподілятися між виробниками в наступній пропорції: приблизно 50% грошей забирають ТЕС, 40% — "Енергоатом", решта 10% ділиться між "Укргідроенерго", "Укренерго", ТЕЦ і виробниками "зеленої" е/е .. Спочатку закривають старі борги перед виробниками електроенергії", - пишуть "Наші гроші". "Планована ж схема передбачає, що всі гроші отримають теплоенергетики, тобто "Енергоатом" і всі інші не отримають на погашення боргів нічого", - зазначає видання.

В обґрунтуванні рішення НКРЕКП зазначено, що воно приймається на виконання розпорядження Кабінету міністрів від 18 жовтня 2017 р. № 776-р "Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових електростанцій".