В Україні прогнозується ще один стрибок в генерації "зеленої" електроенергії

Смарт-міста та смарт-села стануть наступним етапом у розвитку відновлювальної енергії. Про це заявив виконуючий обов’язків голови Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександра Домбровського. Повідомляє Національний промисловий портал, з посиланням на Landlord.

За його словами, реформи в країні з виробництва чистої енергії дозволяють перейти до наступного етапу.

"Спочатку ми розвивали «зелену» енергетику на рівні юридичних компаній і підприємств, внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Другий етап — коли домогосподарства стали одночасно інвесторами, генераторами і споживачами чистої електроенергії. А тепер ми повинні перейти на моделі, коли селища і міста стануть смарт-селищами і смарт-містами генерації й споживання чистої енергії. Для цього потрібні модельні експерименти, і їх за допомогою уряду треба запровадити", — заявив він.

Такі пілотні проекти, на думку Домбровського, потрібні щоб міський чи сільський голова зміг подивитись, які можна запровадити моделі чистої енергетики в себе, як цим правильно керувати і обліковувати.

Але, наразі, існує низька бар’єрів для такого плану, кажуть інвестори.

"Це передусім дуже великі складності з підключенням до електромереж. Херсонська область вже нині перевантажена сонячною енергетикою. Існує проблема зі збутом енергії. І ще одна болюча проблема — відведення землі під проекти сонячної енергетики. Процес дуже тривалий, складний і забюрократизований. Над розв’язанням цих проблем і треба зосередитися", — заявив комерційний директор компанії ІТ НЕТ (Україна) Юрій Подоляк.

За словами віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка, нині в законодавчій базі щодо розвитку енергетики, включаючи її альтернативні види, справжній існують успіхи.

"Актуальним залишається питання зменшення енергоспоживання в житловому секторі. Маємо закон про комерційний облік, про фонд енергоефективності. Також є документ про житлово-комунальні послуги, який чітко визначив відповідальність надавача послуг і права споживача. І нам потрібно продовжувати цю роботу, зокрема й у справі надання «теплих» кредитів наступного року", — наголосив він

В ЄБРР, в свою чергу стверджують що на «чисту» енергетику вже надали Україні 2,5 мільярда євро.

"Ми вже профінансували 2,5 мільярда євро у комунальний, муніципальний і корпоративний сектори. Вражений роботою уряду на шляху до забезпечення сталості української економіки і увагою до відновлюваної енергетики та ініціативам в цьому напрямі",— підкреслив директор в Україні Міжнародного банку реконструкції та розвитку Шевкі Аджунер.

Про співпрацю з провідними країнами для залучення інвестицій у «зелену енергетику» розповів голова Держенергоефективності Сергій Савчук. За його словами, за останні три роки внесені суттєві зміни у законодавство для того, щоб інвестори могли швидко і надійно повертати кошти, вкладені у «зелені» проекти.

"У підсумку з 2014 року інвестори залучили 800 мільйонів євро у чисті проекти. Агентство працює з відомствами багатьох країн, зокрема Німеччини, Данії, Фінляндії, Канади. У найближчій перспективі плануємо налагодити співпрацю з Китаєм і США", — додав він.