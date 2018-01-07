Реалізація вживаних авто за 2017 рік зросла в 3,3 рази

У грудні на ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, було поставлено на облік 6435 автомобілів - 41% від загальної кількості первинних реєстрацій. Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на Укравтопром.
Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в результаті було поставлено на український облік 56 744 імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 рази.
Найбільшим попитом в минулому році користувалися автомобілі європейського походження.
Перше місце займає Renault — 10 451 авто, більшість яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.).
На другому рядку річного рейтингу автомобілі марки Volkswagen — 10 068 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Passat (4688 шт.).
Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).
На четвертому місці Opel, зареєстровано 4494 вживаних авто, а найпопулярнішою маркою сатал Opel Astra (1902 шт.).
Марка Nissan зайняла п'яте місце з показником 2924 авто. Більша частина зареєстрованих авто — електромобілі Leaf (2008 шт.).