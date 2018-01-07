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Воскресенье, 07 января 2018 10:22

Реалізація вживаних авто за 2017 рік зросла в 3,3 рази

Реалізація вживаних авто за 2017 рік зросла в 3,3 рази

В цілому кількість вживаних авто на ринку становить 41%  від загальної кількості первинних реєстрацій

 У грудні на ринку легкових автомобілів, що були в експлуатації, було поставлено на облік 6435 автомобілів - 41% від загальної кількості первинних реєстрацій. Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на  Укравтопром.

 Співвідношення нових і вживаних легкових автомобілів на первинному ринку також становить 59 на 41% відповідно.

Протягом 2017 року ринок щомісяця, крім серпня, демонстрував зростання до попереднього місяця, в результаті було поставлено на український облік 56 744 імпортних легкових автомобілів з пробігом. Це перевищило показник 2016 року в 3,3 рази.

Найбільшим попитом в минулому році користувалися автомобілі європейського походження.

Перше місце займає Renault — 10 451 авто, більшість яких прийшлося на модель Megane (7816 шт.).

На другому рядку річного рейтингу автомобілі марки Volkswagen — 10 068 автомобілів. Найпопулярнішою моделлю став Passat (4688 шт.).

Автомобілі Skoda, що протягом року стабільно утримують третє місце, зареєстровані в кількості 6768 шт. Бестселером цієї марки стала Octavia (3638 шт.).

На четвертому місці Opel, зареєстровано 4494 вживаних авто, а найпопулярнішою маркою сатал Opel Astra (1902 шт.).

Марка Nissan зайняла п'яте місце з показником 2924 авто. Більша частина зареєстрованих авто — електромобілі Leaf (2008 шт.).

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