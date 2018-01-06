Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Суббота, 06 января 2018 21:05

Світовий банк вирішив припинити після 2019 року інвестувати в нафту і газ

Світовий банк вирішив припинити після 2019 року інвестувати в нафту і газ

Про таке рішення Світового банку повідомив Джим Ен Кім на One Planet Summit який відбувся у Франції

На саміті з пошуку джерел фінансування боротьби зі зміною клімату голова Світового банку озвучив довгий перелік заходів, які збирається реалізувати для ефективного виконання Паризької угоди, інформує Фінанси.ua.

Головний з них: СБ припиняє фінансувати проекти з видобутку нафти і іншого викопного палива.

Про те, що це станеться після 2019 року, повідомив президент Світового банку Джим Ен Кім на One Planet Summit, який організували в Парижі президент Франції Еммануель Макрон і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Крім того, Світовий банк виступив з низкою заяв щодо заходів, які збирається вжити для ефективного виконання Паризької угоди з клімату:

1. Після 2019 року всі інвестиції World Bank Group в нафтогазову галузь будуть припинені. Виняток зроблять лише для найбідніших країн, в яких видобуток газу принесе очевидну вигоду в плані забезпечення енергією незаможних верств населення. Крім того, проект з видобутку викопного палива повинен відповідати нормам і правилам, передбаченим Паризькою Угодою.

2. Починаючи з наступного року, World Bank Group буде публікувати звіти про парникові викиди всіх своїх інвестиційних проектів, особливо в енергетичному секторі. Перший звіт з’явиться в кінці 2018 року і згодом буде виходити щорічно.

3. Світова фінансова корпорація вкладе $325 млн у фонд облігацій Green Cornerstone, щоб створити найбільший в світі фонд «зелених облігацій» для ринків, що розвиваються. Фонд вже залучив понад $1 млрд на створення локальних проектів зі збереження клімату і згодом планує залучити не менше мільярда доларів на подальший розвиток.

4. СБ і уряд Єгипту підписали договір про розвиток ініціатив, пов’язаних зі скороченням субсидій на викопне паливо і створення виробництв з низьким рівнем викидів парникових на суму $1,15 млрд.

5. World Bank Group продовжить інвестувати в розвиток енергоефективності в Індії; будівництво сонячних електростанцій в Ефіопії, Пакистані та Сенегалі; створення інвестиційної платформи для прибережних районів Західної Африки, щоб допомогти їм боротися зі зміною клімату.

6. Банк створить City Resilience Platform — фонд, який дозволить 500 містам світу отримати фінансування на вживання заходів з боротьби зі зміною клімату.

7. Світова фінансова корпорація продовжить залучати кошти приватних інвесторів у бізнес, спрямований на зниження парникових викидів. Спільно з Фінляндією корпорація організувала «Програму з боротьби зі зміною клімату», вклавши у приватний сектор країн, що розвиваються, €114 млн, щоб стимулювати їх прагнення інвестувати у відновлювані джерела енергії, енергоефективність, «зелене» будівництво, «розумне» сільське і лісове господарство.

8. У співпраці з Канадою Світовий банк буде розробляти стратегії з поступової відмови від вугільних електростанцій для країн, що розвиваються. Спільно з лідерами та організаціями країн Карибського басейну World Bank Group буде працювати над створенням першої в світі «розумної кліматичної зони». Основними пріоритетами стануть стійка інфраструктура, відновлювальна енергетика та фінансування інновацій.

Прочитано 57 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « За 2018 рік чотири українські морські порти очікують більше мільярду чистого прибутку
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.