Світовий банк вирішив припинити після 2019 року інвестувати в нафту і газ

Про таке рішення Світового банку повідомив Джим Ен Кім на One Planet Summit який відбувся у Франції

На саміті з пошуку джерел фінансування боротьби зі зміною клімату голова Світового банку озвучив довгий перелік заходів, які збирається реалізувати для ефективного виконання Паризької угоди, інформує Фінанси.ua.

Головний з них: СБ припиняє фінансувати проекти з видобутку нафти і іншого викопного палива.

Про те, що це станеться після 2019 року, повідомив президент Світового банку Джим Ен Кім на One Planet Summit, який організували в Парижі президент Франції Еммануель Макрон і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Крім того, Світовий банк виступив з низкою заяв щодо заходів, які збирається вжити для ефективного виконання Паризької угоди з клімату:

1. Після 2019 року всі інвестиції World Bank Group в нафтогазову галузь будуть припинені. Виняток зроблять лише для найбідніших країн, в яких видобуток газу принесе очевидну вигоду в плані забезпечення енергією незаможних верств населення. Крім того, проект з видобутку викопного палива повинен відповідати нормам і правилам, передбаченим Паризькою Угодою.

2. Починаючи з наступного року, World Bank Group буде публікувати звіти про парникові викиди всіх своїх інвестиційних проектів, особливо в енергетичному секторі. Перший звіт з’явиться в кінці 2018 року і згодом буде виходити щорічно.

3. Світова фінансова корпорація вкладе $325 млн у фонд облігацій Green Cornerstone, щоб створити найбільший в світі фонд «зелених облігацій» для ринків, що розвиваються. Фонд вже залучив понад $1 млрд на створення локальних проектів зі збереження клімату і згодом планує залучити не менше мільярда доларів на подальший розвиток.

4. СБ і уряд Єгипту підписали договір про розвиток ініціатив, пов’язаних зі скороченням субсидій на викопне паливо і створення виробництв з низьким рівнем викидів парникових на суму $1,15 млрд.

5. World Bank Group продовжить інвестувати в розвиток енергоефективності в Індії; будівництво сонячних електростанцій в Ефіопії, Пакистані та Сенегалі; створення інвестиційної платформи для прибережних районів Західної Африки, щоб допомогти їм боротися зі зміною клімату.

6. Банк створить City Resilience Platform — фонд, який дозволить 500 містам світу отримати фінансування на вживання заходів з боротьби зі зміною клімату.

7. Світова фінансова корпорація продовжить залучати кошти приватних інвесторів у бізнес, спрямований на зниження парникових викидів. Спільно з Фінляндією корпорація організувала «Програму з боротьби зі зміною клімату», вклавши у приватний сектор країн, що розвиваються, €114 млн, щоб стимулювати їх прагнення інвестувати у відновлювані джерела енергії, енергоефективність, «зелене» будівництво, «розумне» сільське і лісове господарство.

8. У співпраці з Канадою Світовий банк буде розробляти стратегії з поступової відмови від вугільних електростанцій для країн, що розвиваються. Спільно з лідерами та організаціями країн Карибського басейну World Bank Group буде працювати над створенням першої в світі «розумної кліматичної зони». Основними пріоритетами стануть стійка інфраструктура, відновлювальна енергетика та фінансування інновацій.