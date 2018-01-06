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Суббота, 06 января 2018 18:49

За 2018 рік чотири українські морські порти очікують більше мільярду чистого прибутку

За 2018 рік чотири українські морські порти очікують більше мільярду чистого прибутку

Уряд опублікував фінплани чотирьох морських портів України, які сумарно планують отримати чистий дохід в 1056,6 млрд гривень

Офіційно опубліковано фінансові плани чотирьох українських морських портів України, які сумарно передбачають отримання в 2018 році чистого прибутку у розмірі 1056,6 млрд гривень. Відповідні розпорядження Кабінету міністрів опубліковано 5 січня в газеті "Голос України", повідомляє Укрінформ.

Так, уряд затвердив фінансовий план державного підприємства “Маріупольський морський торговельний порт” на 2018 рік, який передбачає отримання доходів у розмірі 1,5 млрд грн, чистого прибутку у розмірі 409 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 211 млн грн. До державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 782 млн грн. 

Також, урядом затверджено фінансовий план державного підприємства “Стивідорна компанія “Ольвія”, який передбачає отримання доходів у розмірі 399,3 млн грн. Чистого прибутку заплановано у розмірі 99,3 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 48,1 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 209 млн грн, що сприятиме стабілізації фінансового стану державного підприємства.

Як відомо, що в морпорту Ольвія наразі здійснюють господарську діяльність  два підприємства, а саме Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Октябрськ» (адміністрація морського порту) та Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» (портовий оператор).

Ще один фінансовий план - державного підприємства “Ізмаїльський морський торговельний порт”, передбачає на 2018 рік отримання доходів у розмірі 648,5 млн грн, чистого прибутку у розмірі 78,8 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 64 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 252 млн грн.

Крім того, уряд затвердив фінансовий план державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ” на 2018 рік. Документ передбачає отримання доходів у розмірі 1 585,3 млрд грн, чистого прибутку у розмірі 469,5 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 92,9 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 915,2 млн грн, що сприятиме стабілізації фінансового стану державного підприємства. 

Як раніше повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України також затвердив фінансовий план ДП «Адміністрація морських портів України» на 2018 рік. Фінансовий план передбачає збільшення рівня чистого доходу підприємства на 7,7% у порівнянні з 2017 роком. Планується, що цей показник становитиме 8,4 млрд грн. Чистий прибуток очікується на рівні 3,3 млрд грн. Відрахування в бюджет становитимуть 4,5 млрд грн. Відповідно до фінплану, капітальні інвестиції АМПУ у розвиток портів у 2018 році складуть майже 4,3 млрд грн. Основні напрями для інвестування — капітальне днопоглиблення, будівництво і реконструкція причалів. 

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