За 2018 рік чотири українські морські порти очікують більше мільярду чистого прибутку

Офіційно опубліковано фінансові плани чотирьох українських морських портів України, які сумарно передбачають отримання в 2018 році чистого прибутку у розмірі 1056,6 млрд гривень. Відповідні розпорядження Кабінету міністрів опубліковано 5 січня в газеті "Голос України", повідомляє Укрінформ.

Так, уряд затвердив фінансовий план державного підприємства “Маріупольський морський торговельний порт” на 2018 рік, який передбачає отримання доходів у розмірі 1,5 млрд грн, чистого прибутку у розмірі 409 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 211 млн грн. До державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 782 млн грн.

Також, урядом затверджено фінансовий план державного підприємства “Стивідорна компанія “Ольвія”, який передбачає отримання доходів у розмірі 399,3 млн грн. Чистого прибутку заплановано у розмірі 99,3 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 48,1 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 209 млн грн, що сприятиме стабілізації фінансового стану державного підприємства.

Як відомо, що в морпорту Ольвія наразі здійснюють господарську діяльність два підприємства, а саме Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі філії «Октябрськ» (адміністрація морського порту) та Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» (портовий оператор).

Ще один фінансовий план - державного підприємства “Ізмаїльський морський торговельний порт”, передбачає на 2018 рік отримання доходів у розмірі 648,5 млн грн, чистого прибутку у розмірі 78,8 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 64 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 252 млн грн.

Крім того, уряд затвердив фінансовий план державного підприємства “Морський торговельний порт “Чорноморськ” на 2018 рік. Документ передбачає отримання доходів у розмірі 1 585,3 млрд грн, чистого прибутку у розмірі 469,5 млн грн, освоєння капітальних інвестицій в розмірі 92,9 млн грн, до державного бюджету та цільових фондів планується сплатити 915,2 млн грн, що сприятиме стабілізації фінансового стану державного підприємства.