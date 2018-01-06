Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Суббота, 06 января 2018 10:42

Міжнародні резерви України у 2017 р. перевищили прогноз

Міжнародні резерви України у 2017 р. перевищили прогноз

Міжнародні резерви за 2017 рык збільшились на 21%, та сягнули 18,808 млрд доларів

Міжнародні резерви України у 2017 році зросли на 21% і станом на 1 січня 2018 року, за попередніми даними, становили $18,808 млрд, повідомляється на веб-сайті Національного банку України (НБУ), передає Інтерфакс-Україна.

Центробанк також уточнює, що в грудні міжнародні резерви скоротилися на 0,5%.

"Отже, рівень міжнародних резервів України на кінець 2017 року перевищив прогноз Національного банку ($18,6 млрд в еквіваленті, згідно з інфляційним звітом за жовтень-2017), незважаючи на незначне скорочення в грудні на 0,5%", - ідеться в повідомленні.

За даними центробанку, на динаміку міжнародних резервів у грудні, зокрема, вплинуло надходження на користь уряду в сумі $588,8 млн, з яких $586,4 млн - від розміщення державних облігацій, а також видатки на виплату за зовнішнім боргом. Так, Міжнародному валютному фонду було здійснено платежі на суму $161,8 млн, на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано $423,6, з яких $403,1 млн становило обслуговування і погашення облігацій внутрішньої державної позики.

Водночас НБУ в грудні продав на міжбанківському валютному ринку $232,5 млн, з яких $85 млн - шляхом проведення інтервенцій у формі запиту найкращого курсу.

НБУ в грудні також купив на міжбанківському валютному ринку $50 млн шляхом проведення інтервенцій у формі запиту найкращого курсу. Отже, обсяг чистого продажу валюти під час проведення валютних інтервенцій у грудні становив $182,5 млн.

Як зазначається в повідомленні, станом на 1 січня обсяг міжнародних резервів покриває 3,6 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду та НБУ.

Прочитано 85 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « За 2017 рік більше 70 тисяч компаній було відкрито в Україні За 2018 рік чотири українські морські порти очікують більше мільярду чистого прибутку »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Январь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.