За 2017 рік більше 70 тисяч компаній було відкрито в Україні

В середньому за тиждень в Україні реєструється близько 1366 компаній

Як передає Фінанси.ua, у 2017 році в Україні було відкрито понад 71 тисячу компаній та 242 тисячі ФОП.

Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Щотижня в Україні реєструється 1366 компаній, а закривається 419.

У зв’язку з тим, що Президент підписав указ про оподаткування ФОП, за перші кілька місяців 2017 року було закрито понад 300 тисяч ФОП, а відкрилось тільки 50 тисяч. В квітні цей процес припинився.

Найбільше компаній працює в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найменш активні — Тернопільська, Сумська та Чернівецька області.

Найбільш популярні види бізнесу — оптова торгівля, діяльність громадських організацій та сільське господарство.

146 680 українських компаній мають податковий борг, це близько 14% від загальної кількості. Київська область — лідер по несплаті податків, на другому місті — Донецька і Дніпропетровська.