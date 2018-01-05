Закон про ратифікацію угоди з ОПЕК про захист інвестицій підписано — Порошенко

Президент України підписав закон, що спрямований на залучення та захист інвестицій від фонду ОПЕК

Президент України Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди про заохочення і захист інвестицій між Україною і Фондом міжнародного розвитку ОПЕК", прийнятий Верховною Радою України 5 грудня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує РБК-Україна.

Угода створює правові рамки для розвитку співробітництва між сторонами і залучення інвестицій та грантових ресурсів фонду, в тому числі в державному секторі.

Делегація України, згідно з Указом президента України від 24 червня 2016 (№ 275), провела переговори про укладення Угоди про заохочення і захист інвестицій між Україною і Фондом міжнародного розвитку ОПЕК. Документ був підписаний 26 травня 2017 у Відні.

Крім того, лібералізовано ряд вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіка роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо.) особливості встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

Положення також містить вимогу боргу небанківських фінансових установ, які у встановленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств - агентів банків здавати готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої і пункти прийому готівки для подальшого переказу на окремий поточний рахунок/рахунки, відкриті в банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу

На сьогодні 134 країни світу співпрацюють з Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, реалізуючи проекти з підвищення енергоефективності, розвитку транспорту та інфраструктури, поліпшення продовольчої безпеки і доступу до водних ресурсів, поліпшення охорони здоров'я тощо.