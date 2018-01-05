За 2017 рік український бізнес вивів іноземним інвесторам 1,8 мільярда доларів дивідендів

НБУ зазначило, що на збільшення репарацій дивідендів можливо вплинув дозвіл на репарацію дивідендів до 2014 року

Обсяги репатріації бізнесом дивідендів у 2017 році дещо перевищили прогнози Національного банку України і становили 1,8 млрд доларів. Про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ефірі однієї з радіостанцій, повідомляє УНІАН.

"Згідно з оперативними даними, сума репатріації дивідендів становила 1,8 млрд доларів. Це трохи більше, ніж ми очікували. Ми побачили збільшений обсяг репатріації наприкінці року, можливо, тому що ми дозволили репатріацію дивідендів до 2014 року. Напевно, компанії почали більш активно виводити дивіденди у кінці року, але в цілому ми не бачимо проблем у тому, що сума виявилася більшою, ніж ми очікували", — сказав Чурій.

Він зазначив, що репатріація дивідендів є одним з головних напрямків валютної лібералізації Національного банку, і регулятор планує збільшення ліміту з репатріації, який зараз становить 5 млн доларів на місяць для бізнесу.

"Нам необхідно оцінити можливий відплив валюти і вплив цього відпливу на валютний ринок. Найближчим часом ми направимо банкам запити щодо бажання їх клієнтів з репатріації дивідендів за 2017 рік. Після того, як ми зберемо інформацію, зробимо оцінку, і на підставі цієї оцінки будемо проводити лібералізацію", — сказав заступник голови НБУ.