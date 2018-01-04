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Четверг, 04 января 2018 14:31

Ріст цін на нафту: ціна бареля нафти Brent сягнула 68 доларів за барель

Ріст цін на нафту: ціна бареля нафти Brent сягнула 68 доларів за барель

Вперше з 2015 року ціни на еталонні марки нафтопродуктів досягнули таких позначок

Ціна за барель нафти Brent досягла $ 68 в ніч на 4 січня, йдеться на сайті Інтерконтинентальної біржі (ICE), передає Інтерфакс-Україна.

В останній раз вартість бареля нафти марки Brent перевищила $ 68 13 травня 2015 року.

До цього рекордним показником вважався $ 66 за барель, досягнутий 25 грудня 2017 року. Тоді ціна підскочила при новинах про вибух нафтопроводу в Лівії, який веде до нафтоналивного порту Ес-Садр.

Країни ОПЕК та інші великі світові виробники нафти 30 квітня в Відні підписали угоду про продовження угоди про заморожування і скорочення видобутку нафти до кінця 2018 року. Угода, підписана в кінці 2016 року, продовжується вже другий раз - попередня пролонгація була схвалена в травні 2017 року і подовжувала дію угоди на шість місяців.

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