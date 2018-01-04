За 2017 рік видобуток газу в Україні сягнув 21 мільярда кубів

За даними Укртрансгазу, в порівнянні з минулим роком видобуток збільшився на 3,1%, або на 620 млн кубометрів газу

Україна в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшила видобуток природного газу на 3,1% — до 20,8 мільярда кубометрів. Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз", передає УНІАН.

"Надходження природного газу до ГТС від газовидобувних підприємств України зросли до 20,8 мільярда кубометрів газу. Порівняно з 12-місячним періодом 2016 року вітчизняний видобуток збільшився на 620 мільйонів кубометрів, або на 3,1%", - сказано в повідомленні.

За 2015 рік видобуток газу в Україні скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% — до 19,2 мільярда кубометрів. У 2016 році Україна збільшила видобуток газу на 0,5% — до 19,8 мільярда кубометрів.