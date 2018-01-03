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Среда, 03 января 2018 18:41

В 2017 році держбюджет отримав 106 млрд гривень від підприємств "Нафтогазу України"

В 2017 році держбюджет отримав 106 млрд гривень від підприємств &quot;Нафтогазу України&quot;

З цієї суми податок на прибуток склав 14,3 млрд грн,  ПДВ — 30,2 млрд грн, рентні платежі — 33,9 млрд грн і дивіденди — 13,3 млрд грн

Як інформує Інтерфакс-Україна, НАК "Нафтогаз України" і компанії, що входять до її структури, в 2017 році станом на кінець грудня сплатили до державного бюджету 106 млрд грн податків і дивідендів, що в 1,5 разу більше бюджетних платежів за 2016 рік.

За даними прес-служби НАК, зокрема, ця сума передбачає податок на прибуток (14,3 млрд грн), ПДВ (30,2 млрд грн), рентні платежі (33,9 млрд грн) і дивіденди (13,3 млрд грн ).

Надходження від групи становили близько 14% загальних доходів держбюджету в 2017-м, що робить держхолдинг "Нафтогаз" найбільшим платником податків в Україні.

"Для порівняння, бюджет Міністерства оборони України у 2017 році дорівнював 68,8 млрд грн, а сума профінансованих держбюджетом субсидій за використаний газ — 51,1 млрд грн", — зазначили в НАКу.

Як повідомлялося, "Нафтогаз України" як окрема юридична особа в 2016 році отримала чистий прибуток 26,529 млрд грн проти чистого збитку 27,749 млрд грн у 2015-му. Чистий дохід зріс на 43,1% — до 161,383 млрд грн.

Згідно з консолідованим звітом НАК, група за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток 22,532 млрд грн проти 35,062 млрд грн чистого збитку в 2015 році. Консолідований дохід від реалізації зріс на 48% — до 192,764 млрд грн.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. НАК є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

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