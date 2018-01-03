Закон про обмеження на ввезення товарів з-за кордону вступив в силу

Зазначається, що обмеження на безподаткові пересилання товарів відтерміновано до 1 січня 2019 року

З 1 січня 2018 року почали діяти обмеження на безподаткове ввезення товарів в багажі у розмірі 500 євро при в'їзді до України. При в'їзді в країну через аеропорт обмеження становить 1000 євро, передає УНІАН.

Про це йдеться в законі про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році, опублікованому в газеті «Голос України».

При цьому у разі в'їзду в країну частіше, ніж один раз на 72 години, обмеження на безподаткове ввезення товарів становитиме 50 євро.

Водночас, обмеження на безподаткове пересилання товарів з-за кордону, що передбачають сплату податку на додану вартість (20%), мито (10%) і акциз при одержанні більше трьох посилок в місяць сумарною вартістю понад 150 євро, почнуть діяти з 1 січня 2019 року.

Як зазначалось раніше, поштові оператори просили Петра Порошенка накласти вето на закон про три посилки в місяць.