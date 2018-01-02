У 2018 році фінансування дорожньої галузі сягне 47 млрд гривень

Володимир Омелян також нагадав, що з 1 січня "Укравтодор" відповідатиме лише за 50 тис. км автошляхів, інші 120 тис. км передаються на обласний рівень

За інформацієюІнтерфакс-Україна, українська автошляхова галузь у 2018 році отримає близько 47 млрд грн фінансування за рахунок початку роботи Державного дорожнього фонду та додаткових джерел, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

"З 1 січня розпочинає свою роботу дорожній фонд. Уперше автошляхова галузь отримає гарантоване державою фінансування. Цього року — це майже 33 млрд грн плюс окреме додаткове фінансування ряду ключових магістралей більше 14 млрд грн", — написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Крім того, міністр нагадав, що з 1 січня "Укравтодор" відповідатиме лише за 50 тис. км автошляхів, інші 120 тис. км передаються на обласний рівень із гарантованим фінансуванням з дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

"Тепер кожен має право і повинен вимагати від місцевої влади якісних доріг, а не кивати розчаровано на Київ", — уточнив В.Омелян, нагадуючи також, що з 1 січня 2018 року граничну швидкість у населених пунктах обмежено до 50 км/год.

Також, як повідомив міністр, з 1 січня значно підвищено штрафні санкції. За керування автомобілем без прав штраф зростає у 20 разів — до 10,2 тис. грн, а за повторне таке порушення — 40,8 тис. грн. Особи, позбавлені права керування, порушивши закон, сплачуватимуть штраф у розмірі 20,4 тис. грн, а за повторне здійснення цього порушення протягом року — 40,8 тис. грн.

Відтепер за перевищення швидкості в населених пунктах штраф становитиме 3,4 тис. грн, раніше він був 510 грн.

За те, що водій залишив місце ДТП, тепер доведеться заплатити 3,4 тис. грн замість 225 грн. До того ж, як нагадує В.Омелян, таке порушення передбачає можливість позбавлення права керування транспортним засобом терміном до шести місяців.

"І, нарешті, з 1 січня електрокари в Україні стануть одними з найдешевших в Європі. Більше ПДВ і акциз платити не потрібно. Чекаємо на масову появу українських "блях" в усіх державах ЄС. Вірю, що українці оберуть саме цей екологічний і майже з нульовими витратами при експлуатації — вид транспорту. Наприклад, власник електричного Nissan Leaf лише на пальному економить мінімум 50 тис. грн щорічно. Це не враховуючи того, що вартість ТО також у рази менша", — резюмував міністр.