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Точка зору бізнесу

Вторник, 02 января 2018 13:38

МЕРТ: З 1 лютого Україна приєднається до Пан-Євро-Мед

МЕРТ: З 1 лютого Україна приєднається до Пан-Євро-Мед

З наступного місяця для України розширять доступ на ринки ще 42 країн

Інструмент про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморських (Пан-Євро-Мед) преференційні правила походження передали депозитарію Конвенції — Генеральному Секретаріату Ради ЄС, і таким чином Україна стане повноправним учасником Конвенції вже з 1 лютого 2018 року, — повідомила прес-служба Мінекономрозвитку, передає Фінанси.ua.

Як нагадали у МЕРТ, Конвенція Пан-Євро-Мед — це інструмент, розроблений Європейським Союзом для співробітництва зі своїми торговельними партнерами, а також останніх між собою. Участь України в Конвенції сприятиме створенню умов для спрощення торгівлі і збільшення українського експорту. Це також дозволить розширити присутність наших товарів на ринках третіх країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а саме ЄС, ЄАВТ (Європейська асоціація вільної торгівлі), Чорногорією, Молдовою і Македонією.

«Приєднання України до Пан-Євро-Мед сприятиме зростанню нашого експорту не тільки в ЄС, але і на ринки третіх країн. Українським товарам буде розширено доступ на ринки 42 країн і територій, що диверсифікує експорт з України. Також процес приєднання до Конвенції дає можливість бізнесу вже сьогодні планувати свою діяльність на перспективу», — розповіла Торговий представник України – заступник голови Мінекономрозвитку Наталія Микольська.

Як відомо, регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження була ухвалена в 2012 р. за ініціативою Європейського Союзу. Зараз Пан-Євро-Мед об’єднує країни ЄС, ЄАВТ, Туреччину, Албанію, Боснію і Герцеговину, Македонію, Сербію, Чорногорію, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Фарерські острови, Молдову. В процесі приєднання до Конвенції перебуває Грузія.

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