170 млрд гривень отримали місцеві бюджети завдяки децентралізації

Держбюджет на 2018 рік передбачає 6 млрд грн асигнувань на Державний фонд регіонального розвитку

Протягом 2017 року місцеві бюджети зросли до 170 млрд грн завдяки фінансовій децентралізації, а власні доходи 366 об’єднаних територіальних громад зросли в 1,8 разів. Про сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Кабінету міністрів України.

“Розпочата 2014 року реформа децентралізації залишається пріоритетом роботи Уряду. Як свідчать дані Асоціації міст України, в 2017 році фінансова децентралізація забезпечила зростання місцевих бюджетів до 170 млрд грн, а власні доходи 366 об’єднаних територіальних громад, створених в результаті реформи і залучених до міжбюджетних відносин, зросли в 1,8 разів”, — цитує прес-служба слова Глави уряду.

Не менш важливим, на думку В.Гройсмана, є залучення місцевої влади до фундаментальних змін, які проводяться наразі в системі освіти, медицини, в сфері енергоефективності.

При цьому він наголосив, що держава готова докласти зусиль для підтримки регіонів — передусім за допомогою ресурсів Державного фонду регіонального розвитку. Державний бюджет на 2018 рік передбачає 6 млрд грн асигнувань на ДФРР. Субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад становитиме 1,9 млрд грн.