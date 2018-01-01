Зміни до бюджетного та податкового кодексів було прийнято

Президент підписав зміни що передбачають створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ

Президент України Петро Порошенко підписав закони, які вносять зміни до Бюджетного та Податкового кодексів для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в наступному році. Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Укрінформ.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та Закон України № 2245-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Відповідні закони входять до бюджетного пакету законодавчих актів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документом № 2233-VIII створюються умови для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ. Законом передбачено уточнення порядку формування і виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами. А також порядок фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян; створення Державного фонду розвитку водного господарства та удосконалення положень щодо діяльності Державного дорожнього фонду.

Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.