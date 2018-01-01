100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 annual investment meeting Invest in New Ukraine

Точка зору бізнесу

Понедельник, 01 января 2018 19:45

Зміни до бюджетного та податкового кодексів було прийнято

Зміни до бюджетного та податкового кодексів було прийнято

Президент підписав зміни що передбачають створення умов для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ

 Президент України Петро Порошенко підписав закони, які вносять зміни до Бюджетного та Податкового кодексів для забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в наступному році. Про це повідомляє прес-служба глави держави, інформує Укрінформ.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2233-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» та Закон України № 2245-VIII«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Відповідні закони входять до бюджетного пакету законодавчих актів", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документом № 2233-VIII створюються умови для стабільного функціонування бюджетної системи й забезпеченням реалізації медичної та освітньої реформ. Законом передбачено уточнення порядку формування і виконання місцевих бюджетів, міжбюджетних взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами. А також порядок фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти, соціального захисту громадян; створення Державного фонду розвитку водного господарства та удосконалення положень щодо діяльності Державного дорожнього фонду.

Документ набирає чинності з 1 січня 2018 року, крім підпункту 5 пункту 37 розділу І цього Закону, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.

Прочитано 157 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « ЄБРР надасть кредит "Укрзалізниці" в розмірі 150 млн євро 170 млрд гривень отримали місцеві бюджети завдяки децентралізації »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
KIA Україна
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Апрель 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.