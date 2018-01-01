ЄБРР надасть кредит "Укрзалізниці" в розмірі 150 млн євро

Укрзалізниця отримає кредит під держгарантії, що дозволить побудувати та модернізувати колію до миколаївських портів

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян підписав гарантійну угоду з ЄБРР про виділення кредиту в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії на напрямку "Долинська-Миколаїв-Колосівка". Про це міністр інфраструктури України написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає УНН.

"Щойно підписано гарантійну угоду про виділення ЄБРР кредиту в обсязі 150 млн євро для будівництва другої колії, електрифікації та модернізації систем сигналізації і зв'язку на напрямку "Долинська-Миколаїв-Колосівка". Це дозволить вирішити проблеми з пропуском вантажів в напрямку миколаївських портів; підняти дільничну швидкість руху вантажних поїздів на 20-25% і, відповідно, скоротити термін доставки вантажів, а також суттєво зменшити експлуатаційні витрати, пов’язані із поліпшенням організації руху поїздів", — написав міністр.

Держслужбовець додав, що реалізація цього проекту дозволить створити більше 300 нових робочих місць.

"За нашими підрахунками, завдяки електрифікації, витрати УЗ на транспортування зменшуються у сім разів, порівняно з дизельною тягою", — резюмував В.Омелян.