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Понедельник, 01 января 2018 10:32

Закон "Про державний бюджет на 2018 рік" вступає в силу

Закон &quot;Про державний бюджет на 2018 рік&quot; вступає в силу

30 січня 2017 року Порошенко підписав держбюджет на 2018 рік, закон набув чинності 1 січня

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про державний бюджет на 2018 рік" (№2246-VIII), повідомляється на офіційному сайті глави держави в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією прес-служби президента України, доходи державного бюджету на 2018 рік визначені в сумі 917,9 млрд грн, видатки — на рівні 991,7 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету в 2018 році пропонується передбачити у розмірі 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП, що відповідає програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Граничний обсяг держборгу встановлено в розмірі 1 трлн 999,3 млрд грн грн, що становитиме 60% ВВП.

Планові обсяги державних гарантій визначені на рівні 24 млрд грн.

Надходження від приватизації прогнозується в обсязі 21,3 млрд грн.

Розмір прожиткового мінімуму зросте на 9% і мінімальної заробітної плати — на 16,3%. Видатки на допомогу сім'ям із дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи передбачено в сумі 59,9 млрд грн.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у бюджеті передбачено 71 млрд грн.

Обсяг освітньої субвенції врахований в сумі 61,7 млрд грн, медичної субвенції — 57,4 млрд грн.

У 2018 році створено державний дорожній фонд з обсягом видатків у 32,9 млрд грн. Загалом на розвиток доріг передбачено спрямувати 47,7 млрд грн.

На функціонування Фонду енергоефективності передбачені кошти в сумі 1,6 млрд грн, ще 0,4 млрд грн — на реалізацію Державної цільової економічної програми з енергозбереження.

У 2018 році триватиме надання підтримки місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку: 6,0 млрд грн — за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку; 5,0 млрд грн — субвенції на здійснення заходів із соціально-економічного розвитку окремих територій; 1,9 млрд грн — субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад.

Як повідомлялося, держбюджет-2018 побудований на прогнозі зростання ВВП на 3% за інфляції 9%, а також на курсі гривні 30,1 грн/$1 на кінець року.

Передбачено підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 січня 2018 року на 16,3% — до 3 тис 723 грн на місяць, також уряду доручено вивчити можливість її збільшення після першого кварталу наступного року.

Прожитковий мінімум встановлено на рівні 1 тис. 700 грн із 1 січня 2018 року, 1 тис 777 грн — з 1 липня, 1 тис. 853 грн — з 1 грудня.

Верховна Рада затвердила в цілому закон "Про державний бюджет України на 2018 рік" (законопроект №7000) 7 грудня 2017 року 273 голосами. 22 грудня спікер парламенту підписав його і направив на підпис главі держави.

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