ПриватБанк вимагає суд зняти арешт з рахунків

Суд заарештував деякі активи ПриватБанку за позовом сім'ї Суркісів про стягнення внесків на 1,1 млрд гривень

Як передає РБК-Україна, "ПриватБанк" просить Окружний адміністративний суд зняти арешт з рахунків, накладений за позовом сім'ї Суркісів про стягнення внесків на 1,1 млрд гривень. Про це свідчить постанова суду від 22 грудня 2017 року.

Як свідчить документ, банк просить визнати незаконними дії Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.

Як зазначається у постанові суду, арешт був накладений постановами головного державного виконавця Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Шевченко М. В. від 29 листопада 2017 про арешт майна боржника в межах виконавчих проваджень №55150181, №55150147, №55150123, №55150164, №55150196.