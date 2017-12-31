Українські порти зустріли ще два балкери із американським вугіллям

До причалів № 6 та № 5 ДП “МТП “Южний” пришвартувалися, останні у 2017 році, балкери з енергетичним вугіллям. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі порту “Южний”.

Судно OCEANUS доставило 60,4 тис. тонн енергетичного вугілля для холдингу ДТЕК, а судно WOOLLOOMOOLLOO —73,4 тис. тонн для ПАТ “Центренерго”. Роботи з розвантаження проводяться за графіком.

“У 2017 році обсяги перевалки імпортного енергетичного вугілля в ДП “МТП "Южний" склали понад 11% від загального вантажообігу підприємства. З травня по грудень в ДП оброблено 18 суден типу Panamax. Це найбільший показник в Україні. Сьогодні уже ведуться перемовини щодо майбутньої співпраці із вантажовласниками у 2018 році. Узгоджуються об’єми та графіки поставок, а також готуються проекти розвитку виробничих майданчиків для нарощування обробки вантажів”, — зазначив в.о. директора ДП “МТП “Южний” Віталій Жуковський.

З травня 2017 року ДП “МТП “Южний” розвантажив понад 1 млн тонн енергетичного вугілля для державних та приватних компаній, з яких 847 тис. тонн — для енергохолдінгу ДТЕК, 412,5 тис. тонн — для ПАТ “Центренерго”.