Нацбанк оголосив курс гривні до 3 січня

Згідно з заявою НБУ, курс буде діяти з 29 грудня 2017 року до 3 січня 2018 року включно

До 3 січня 2018 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют, установлений Нацбанком 28 грудня 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

“Із 29 грудня 2017 року до 3 січня 2018 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, установлений Національним банком України 28 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією НБУ, основні курси валют встановлені на 28 грудня становлять:

— 27,94 грн за долар;

— 33,24 грн за євро;

— 0,48 грн за російський рубль;

— 37,52 грн за фунт стерлінгів.