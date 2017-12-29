Держспоживслужба звітувала про зекономлені завдяки ProZorro понад 13 мільйонів гривень

Держспоживслужба зекономила понад 13 млн грн бюджетних коштів під час проведення відкритих торгів із закупівлі засобів захисту тварин, які проходили за допомогою електронної системи публічних закупівель ProZorro. Про це йдеться у прес-релізі відомства, передає Укрінформ.

"Через електронний майданчик електронної системи публічних закупівель ProZorro було оголошено та проведено 83 процедури відкритих торгів, загальна сума на протиепізоотичні заходи у 2017 році становила 106 461 700,00 грн, на отриману суму економії були додатково закуплені засоби захисту тварин та передані головним управлінням Держпродспоживслужби", — зазначається у прес-релізі.