Оголошено тендер на буріння 42 свердловин

Тендер оголосив "Укргазвидобування" загальною вартістю в 6,3 млрд гривень, тендер розбито на сім лотів по шість свердловин в кожному

ПАТ “Укргазвидобування” (УГВ) оголосило тендер на буріння ще 42 свердловин загальною очікуваною вартістю 6 млрд 272,183 млн грн (тут і далі з ПДВ), передає Фінанси.ua.

Згідно з оприлюдненим у п’ятницю повідомленням в ProZorro, тендер розбито на сім лотів по шість свердловин в кожному.

УГВ за першим лотом готовий платити за буріння до 528,234 млн грн (орієнтовна тривалість спорудження шести свердловин — 441 доба), за другим — 955,251 млн грн (734 доби), за третім — 932,626 млн грн (714 доби), за четвертим — 865,884 млн грн (655 доби), за п’ятим — 991,45 млн грн (766 доби), за шостим — 1 млрд 23,125 млн грн (794 доби), за сьомим — 975,613 млн грн (752 доби).

Тендерні пропозиції приймаються з 18 січня по 8 лютого 2018 року.

Як повідомлялося, “Укргазвидобування” в кінці жовтня 2016 року оголосило тендер на залучення зовнішніх підрядників на буріння 90 свердловин (15 лотів) в Харківській і Полтавській областях сумарної очікуваною вартістю до 13,035 млрд грн (з ПДВ).

Контракти вже підписані з ТОВ “Спецмехсервіс” (лот №1 — 29 травня), Crosco (лоти №8, №10, №2 — 7 червня, 12 липня та 22 грудня) і Xinjiang Beiken (лоти №4,5,7,12 — 5 вересня). На розгляді пропозицій як і раніше знаходяться лоти №3,6,9,14. Ще три лоти (№11, №13 та №15) скасовано, оскільки УГВ відхилив усі пропозиції компаній, які брали участь у торгах .

За словами голови УГВ Олега Прохоренка, тендер для кожного із залучених бурових верстатів проводиться за формулою 2+2+2, “тобто для кожного верстата — замовлення на дві свердловини з подальшою опцією продовження ще 2+2, якщо нас влаштує якість і термін перших двох. Це фактично програма робіт на шість свердловин на три роки”.

УГВ має намір наростити видобуток газу з 14,5 млрд куб. м у 2015 і 2016 рр. до 15,2 млрд куб. м — в 2017 році, 16,5 млрд куб. м — в 2018 році, 18,3 млрд куб. м — в 2019 році, 20,1 млрд куб. м — в 2020-му.

УГВ в 2018 році планує збільшити буріння в 1,9 разу (на 227 тис. м) порівняно з очікуваним обсягом в поточному році — до 484 тис. м

“Укргазвидобування”, 100% акцій якого належить НАК “Нафтогаз України”, є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.