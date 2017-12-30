Спецпроект. Бізнес 25 років Бізнес 100 Дубай, AIM 2018 TOP Exporters

Точка зору бізнесу

Суббота, 30 декабря 2017 09:24

В Мінагро прогнозують експорт зернових у 2017/2018 МГ на рівні 41 млн тонн

В Мінагро прогнозують експорт зернових у 2017/2018 МГ на рівні 41 млн тонн

Головною загрозою для цього прогнозу є проблеми з логістикою. особливо гострою є проблема з залізничними перевезеннями

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує експорт зернових з України в 2017/2018 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 41 млн тонн, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" .

"Ми прогнозуємо експорт на рівні 41 млн тонн", — сказав в інтерв'ю перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

За його словами, основним чинником ризику для реалізації цього прогнозу є зростання проблем із логістикою, особливо гостро стоїть питання дефіциту вагонів і локомотивів.

"В Україні компанії вже закуповують свої вагони, але приватні локомотиви на рейки вийти не можуть. На мою думку, "Укрзалізниця" має зосередитися на розвитку інфраструктури та продажу послуг з доступу до залізниці", — додав М.Мартинюк.

Як повідомлялося з посиланням на Мінагропрод, Україна в 2016/2017 МР експортувала 43,9 млн тонн зернових.

Урожай зернових в Україні, за даними Держстату, в 2016 році становив близько 66 млн тонн.

Мінагропрод прогнозує врожай зернових у 2017 році на рівні 62,3 млн тонн.

У свою чергу Міністерство сільського господарства США прогнозує врожай зерна в Україні в 2017 році на рівні 61,49 млн тонн, зокрема пшениці — 26,5 млн тонн.

За прогнозами американського відомства, експорт зернових у 2017/2018 МР становитиме 42,41 млн тонн.

Україна від початку 2017/2018 МР і станом на 21 грудня 2017 року експортувала близько 20 млн тонн зернових.

Прочитано 21 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Плани ДФС: Наступного року планується зібрати на 20% більше податків
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
5канал баннер
ШАРЖІ 
БІЗНЕС №51-52 від 18.12.2017
Бізнес 1298-1299(51-52)
Бизнес 1296-1997(49-50)
Бизнес 1295(48)
Бизнес 1293-1994(46-47)
Бизнес 1291-1992(44-45)
Бизнес 1290(43)
Бизнес 1289(42)
Бизнес 1288(41)
Бизнес 1287 (40)
Бизнес 1286 (39)
Бизнес 1285(38)
Бизнес 1284(37)
Бизнес 1281-1283(34-36)
Бизнес 1279-1280(32-33)
Бизнес 1276-1278(29-31)
Бизнес 1274-1275(27-28)
Бизнес 1273(26)
Бизнес 1272(25)
Бизнес 1270-1271(23-24)
Бизнес 1269(22)
Бизнес 1268(21)
Бизнес 1265-1267(18-20)
Бизнес 1264(17)
Бизнес 1263(16)
Бизнес 1262 (15)
Бизнес 1261 (14)
Business 1259-1260(12-13) EN
Бизнес 1259-1260(12-13)
Бизнес 1258(11)
Бизнес 1257(10)
Бизнес 1256(9)
Бизнес 1253 (6)
Бизнес 1254-1255(6-7)
Бизнес 1251-1252(4-5)
Бизнес 1248-1250(1-3)

АРХІВ

НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Декабрь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.