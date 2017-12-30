В Мінагро прогнозують експорт зернових у 2017/2018 МГ на рівні 41 млн тонн

Головною загрозою для цього прогнозу є проблеми з логістикою. особливо гострою є проблема з залізничними перевезеннями

Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує експорт зернових з України в 2017/2018 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 41 млн тонн, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" .

"Ми прогнозуємо експорт на рівні 41 млн тонн", — сказав в інтерв'ю перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.

За його словами, основним чинником ризику для реалізації цього прогнозу є зростання проблем із логістикою, особливо гостро стоїть питання дефіциту вагонів і локомотивів.

"В Україні компанії вже закуповують свої вагони, але приватні локомотиви на рейки вийти не можуть. На мою думку, "Укрзалізниця" має зосередитися на розвитку інфраструктури та продажу послуг з доступу до залізниці", — додав М.Мартинюк.

Як повідомлялося з посиланням на Мінагропрод, Україна в 2016/2017 МР експортувала 43,9 млн тонн зернових.

Урожай зернових в Україні, за даними Держстату, в 2016 році становив близько 66 млн тонн.

Мінагропрод прогнозує врожай зернових у 2017 році на рівні 62,3 млн тонн.

У свою чергу Міністерство сільського господарства США прогнозує врожай зерна в Україні в 2017 році на рівні 61,49 млн тонн, зокрема пшениці — 26,5 млн тонн.

За прогнозами американського відомства, експорт зернових у 2017/2018 МР становитиме 42,41 млн тонн.

Україна від початку 2017/2018 МР і станом на 21 грудня 2017 року експортувала близько 20 млн тонн зернових.