Уряд прогнозує отримати від ОПЗ 174 мільйона гривень чистого прибутку у 2018 році

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план публічного акціонерного товариства “Одеський припортовий завод” на 2018 рік, повідомляє Укрінформ.
Відповідне розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.
Зазначається, що реалізація розпорядження забезпечить сплату товариством у 2018 році виплат на користь держави у сумі 199 081 тис. грн, в тому числі податку на прибуток у розмірі 865 тис. грн.
Передбачається отримання чистого прибутку у розмірі 174 213 тис. грн (на 167 млн грн більше, ніж у 2017 році).