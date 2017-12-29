В 2017 році виробництво електроенергії збільшилось на 1,1%

В Міненерго повідомили, що за січень-листопад 2017 року Україна виробила на 1 млрд 504,7 млн ​​кВт-год більше електроенергії, ніж за минулий рік

Виробництво електроенергії в об’єднаній енергосистемі (ОЕС) України в січні-листопаді 2017 року збільшилось на 1,1% (на 1 млрд 504,7 млн ​​кВт-год) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року — до 140,603 млрд кВт-год, повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, передає Фінанси.ua посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Атомні електростанції (АЕС) за 11 місяців наростили виробництво електроенергії на 7,1% — до 77 млрд 870,9 млн кВт-год. Зокрема, виробництво електроенергії на Запорізькій АЕС склало 31 млрд 260,6 млн кВт-год (+15,3% до січня-листопада 2016 го), Южно-Українській — 15,662 млрд кВт-год (-2,2%), Рівненській — 18 млрд 319,6 млн кВт-год (+13,2%), Хмельницькій — 12 млрд 628,7 млн ​​кВт-год (-6,1%).

Теплові електростанції (ТЕС), а також теплоелектроцентралі (ТЕЦ) і когенераційні установки (КУ) знизили вироблення на 8,7% — до 50 млрд 287,7 млн ​​кВт-год. В тому числі, генкомпанії ТЕСзменшили виробництво 9,3% — до 40 млрд 860,2 млн кВт-год, а ТЕЦ і КУ — на 6%, до 9 млрд 427,5 млн кВт-год.

Гідро- та гідроакумулюючі електростанції (ГЕС і ГАЕС) в січні-листопаді-2017 збільшили виробництво на 10,4% — до 9,328 млрд кВт-год, тоді як блок-станції скоротили вироблення на 1,1% — до 1 млрд 372,4 млн кВт-год.

Виробництво електроенергії нетрадиційними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за вказаний період зросло на 21,7% — до 1,744 млрд кВт-год.

Частка АЕС в структурі виробництва електроенергії склала 55,38% (у січні-листопаді 2016 року — 52,29%), ТЕС, ТЕЦ і КУ — 35,77% (39,6%), ГЕС і ГАЕС – 6,63% (6,08%), блок-станцій — 0,98% (1%), альтернативних джерел — 1,24% (1,03%).