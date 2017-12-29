ДФС повідомило про збільшення збору платежів до бюджету

Продан повідомив, що збір до загального фонду державного бюджету складе 752,9 млрд гривень, що на 140 мільярдів більше, ніж минулого року

За інформацією Укрінформу, збір платежів до загального фонду держбюджету 2017 року порівняно минулим роком збільшився на 140,2 млрд грн — до 752,9 млрд грн. Про це розповів в.о. голови ДФС Мирослав Продан, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

"Збір платежів до загального фонду держбюджету цього року збільшився на 140,2 млрд грн порівняно з 2016 роком. У 2017 році по платежах, що контролюються Державною фіскальною службою України, збір до загального фонду державного бюджету складе 752,9 млрд грн. Індикативні показники Міністерства фінансів України будуть перевиконані на 3,7 млрд грн", — зазначив він.

Завдяки значному перевиконанню на майже 32 млрд грн індикативних показників із забезпечення надходжень по митним платежам вдасться закумулювати фінансові ресурси для оснащення пунктів пропуску сучасними засобами митного контролю. Загалом, порівняно з минулим роком митні находження до бюджету зросли майже на 70 млрд грн.

«Це дало можливість Уряду, і всім, хто сьогодні забезпечує фінансову політику держави абсолютно успішно закрити бюджетний рік без додаткових запозичень, і, не дивлячись на те, що черговий транш, на який розраховував Уряд наприкінці року від МВФ, ми не отримали. Тобто сьогодні власними коштами і власними зусиллями забезпечене абсолютне виконання державного бюджету в частині, доведеної до ДФС», — наголосив Продан.