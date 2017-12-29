Кредити на підтримку тваринництва у наступному році будуть здешевлені до 3-4% річних — Мінагрополітики

Максим Мартинюк повідомив, що кредити під будівництво та реконструкцію тваринницьких комплексів будуть компенсуватися державою

Кредити у рамках Державної програми підтримки тваринництва на 4 млрд грн у 2018 році будуть здешевлені до 3-4% річних, повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

"Держава компенсуватиме вартість кредитів, залучених під будівництво і реконструкцію тваринницьких комплексів. Для бізнесу ціна позики має становити 3-4% річних", — сказав він.

Перший заступник міністра уточнив, що максимальна сума кредиту, яку може отримати компанія за програмою підтримки тваринництва на будівництво і реконструкцію ферми, може бути обмежена 150 млн грн.

Для участі в програмі уряд відбере близько десяти банків.

"Ми знаємо, що фінустанови дрібним шрифтом можуть вписати приховані комісії, штрафні санкції тощо так, що позичальник замість 3-4% платитиме більше, ніж платив би за ординарним кредитом, залученим без допомоги держави. Так бути не повинно, уряд і банки мають грати як зіграний оркестр", — додав перший заступник міністра агрополітики.

За словами М.Мартинюка, нині порядки розподілу коштів за програмами підтримки сільгоспвиробників розробляє Мінагропрод спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомлялося, загальна сума держпідтримки АПК у бюджеті на 2018 рік становитиме 7,3 млрд грн проти 6,3 млрд грн у 2017 році.

У вигляді держдопомоги передбачено виділення 4 млрд грн на підтримку тваринництва, 945 млн грн — на програму 20-відсоткової компенсації аграріям вартості української сільгосптехніки, 1 млрд грн — на підтримку фермерських господарств.

Крім того, передбачено 300 млн грн на програму підтримки розвитку хмелярства, закладення нових садів, виноградників, ягідників і догляд за ними. На програму здешевлення кредитів виділять 66 млн грн, на витрати Аграрного фонду зі зберігання, перевезення, переробки та експорту продукції інтервенційного фонду — 52 млн грн.